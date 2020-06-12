Uzun’dan Aşgın’a teşekkür

Şiddetli fırtına Küçük Sanayi Sitesi’ndeki ağaçları da kökünden sökerken, yola devrilen ağaçlar araç trafiğinin de aksamasına neden oldu. Durumu Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun’a bildiren sanayi esnafının çağrısıyla birlikte Uzun da konuyu Çorum Belediyesi’ne iletti. Bölgeye ivedilikle ulaşan belediye ekipleri yola devrilen çam ağaçlarını kaldırarak, herhangi bir kazaya yol açmadan sanayi yolunu kısa sürede ulaşıma açtı.

Doğal afetlerin Allah’tan geldiğini söyleyen Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Yüce Allah memleketimizi ve ülkemizi afetlerden korusun. Afet karşısında insanoğlu bazen acze düşebiliyor ancak koordineli bir ekip çalışması ile bunun üstesinden de gelinebiliyor. Bu konuda profesyonel bir ekiple çalışan başta Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm İtfaiye personelini ve o gece canla başla çalışan, su baskınlarına anında müdahale eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Necmettin Uzun ayrıca tüm oda üyelerine seslenerek, bu gibi durumlarda telefonunun 24 saat açık olduğunu ve her zaman kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile birlikte esnafının yanında olduğunu da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)