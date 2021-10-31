Uzun’dan Aşgın’a “asfalt” teşekkürü

Geçtiğimiz günlerde Çorum Sanayi Sitesi’nin bazı cadde ve sokakları belediye ekipleri tarafından asfaltlanarak pırıl pırıl yapıldı. Yolların asfaltlanmasıyla birlikte Çorum Sanayi Sitesi’nde ulaşımın daha konforlu hale geldiğini ifade eden Oda Başkanı Uzun, sanayi sitesindeki 1, 11, 12, 13 ve 15. caddelerinde yapılan asfalt yenileme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanayi esnafları olarak bugüne kadar Çorum Belediyesi’nden ne talep ettilerse yerine geldiğini kaydeden Oda Başkanı Uzun, esnaf dostu bir Belediye Başkanıyla çalışmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Uzun, sanayi esnafına verdikleri hizmet için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcılarına ve Belediye Meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)