Uzun, sanayi esnafını yalnız bırakmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan oda üyesi esnafı beraberinde Oda Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Şengil’le birlikte işyerlerinde ziyaret eden Necmettin Uzun, işlerin aksamaması nedeniyle sanayi esnafına böyle bir imkanı sunan başta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi olmak üzere İl Hıfzıssıhha Meclis üyelerine teşekkür etti.

Bayram sonuna işlerini yetiştirmenin derdinde olan esnafın kullandıkları izni heba etmediklerini gördüğünü ifade eden Uzun, bu arada sanayi esnafının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşların yolda kalan araçlarına da anında müdahale ettiklerini söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren sanayi esnafı ise, Başkan Uzun’a kendilerini yalnız bırakmadığı için ayrıca teşekkür ettiler.