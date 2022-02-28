Uzun, Rekabet Kurumu üyeliğine atandı
Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Berat Uzun, Rekabet Kurumu üyeliğine atandı.
Güncel 28.02.2022, 19:35
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Ticaret Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan hemşehrimiz Uzun, Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Rekabet Kurumu’na atandı.
Atama kararına göre hemşehrimiz Berat Uzun Rekabet Kurumu üyesi oldu.
(Uğur GÖRKEM)
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