Uzun, Rekabet Kurumu üyeliğine atandı

Ticaret Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan hemşehrimiz Uzun, Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Rekabet Kurumu’na atandı.

Atama kararına göre hemşehrimiz Berat Uzun Rekabet Kurumu üyesi oldu.

(Uğur GÖRKEM)

