Uzun, oda üyelerini denetledi

Çorum’da faaliyet gösteren esnaf odaları arasında en büyük üyeye sahip olan Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın Başkanı olan Necmettin Uzun, denetimde üyelerini hem maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı hem de oda üyelerine maske hediye etti.

Çorum’un her bölgesinde dağınık bir üye yapısına sahip olan Oda Başkanı Necmettin Uzun, şehir merkezinde faaliyet gösteren oto lastikçi, oto yıkamacı, motosiklet ve bisiklet tamircileri başta olmak üzere aşağı ve yukarı sanayide yaklaşık 150 işyerinde denetimde bulundu.



Çorum’un orta riskli iller grubunda yer almasının sevindirici olduğunu ve bu yüzden esnaf ve vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamaların kaldırıldığını ifade eden Uzun, düşük riskli iller grubuna girmemiz için tedbirlere harfiyen uymamız gerektiğini kaydetti. Tedbirlere uyulmadığı takdirde tekrar yüksek riskli iller grubuna girebileceğimizi vurgulayan Necmettin Uzun, bununda beraberinde tekrar kısıtlamaları getireceğini ve açılan işyerlerinin tekrar kapanma noktasına geleceğini hatırlattı.

Salgından kurtulmamız için herkesin maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Necmettin Uzun, “Yaptığımız bu denetimler ve alınan tüm önlemler hepimizin sağlığı için. Kurallara uymak topluma karşı sorumluluğumuzdur. Şehrimizde vakaların tekrar artmaması için hatırlatmalarda bulunuyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Bizim amacımız ikazlarda bulunmak. Kurallara uyar, tedbirlerimizi alırsak el birliği ile salgının yayılmasını azaltabiliriz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım. Koranavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Yaptığımız denetimlerde gördük ki işyerlerinin hepsi kurallara harfiyen uyuyorlar” dedi.

Necmettin Uzun ayrıca, oda üyesi tüm esnafa sağlıklı günler dileyerek, bol ve bereketli kazançlar temenni etti.



(Haber Merkezi)

