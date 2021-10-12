Uzman Eğitim Kurumları’na ziyaret
Güncel 12.10.2021, 19:40
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AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kurs merkezi ve kişisel gelişim kursu olarak faaliyet gösteren Uzman Eğitim Kurumları’nı ziyaret ederek Kurucu Müdür Gökhan Baykara’dan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
Ziyarete 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan da katıldı. (Haber Merkezi)
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