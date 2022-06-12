Uzman Eğitim Kurumları’na kutlama ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi beraberinde AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Bayaranhıncal, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın açmış olduğu Uzman Yeni Nesil Eğitim Kurumları’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erhan Akar’ı kutlayarak görevinde başarılar dileyen ve misafirperverliği için teşekkür eden heyet adına konuşan Milletvekili Ceylan; “Başkanımıza, devletimize, milletimize faydalı gençlerin yetiştirilmesinde eğitim - öğretim camiasına kazandırdığı eğitim kurumu için teşekkür ediyor, Uzman Eğitim Kurumu’nda görev alan öğretmenlerimize ve tüm çalışan personelimize başarılar diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

