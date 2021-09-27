Uzman çavuş toprağa verildi

Görev yaptığı Antalya'dan oğlunun üniversite kaydını yaptırmak için Çorum'a giderken Isparta'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Hayta, Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kepez İlçe Jandarma Komutanlığında Trafik Tim Komutanı olarak görev yapan Uzman Jandarma 8. Kademeli Çavuş Kemal Hayta, üniversiteyi kazanan oğlunun kaydını yaptırmak üzere Çorum'a giderken Isparta'da trafik kazası geçirdi. Kazada Uzman Çavuş Kemal Hayta hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kemal Hayta'nın cenazesi Konya'nın Ereğli ilçesine getirildi. Ulu Cami'ye getirilen Hayta'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Üçgöz Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine kazada yaralanan Kemal Hayta'nın eşi ve iki çocuğu tekerlekli sandalye ile katıldı.

Cenazeye Kemal Hayta'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayri Yazıcı ile askeri ve mülki erkan katıldı. (İHA)

