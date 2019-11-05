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Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da bu hafta sonu yapılacak olan düğünü için memleketine giden ve geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı. 

Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da bu hafta sonu yapılacak olan düğünü için memleketine giden ve geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı. 

05 Kasım 2019 Salı 17:40
Uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’da görev yapan ve hafta sonu yapacağı düğün için izin alarak memleketi Ordu’ya giden Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak (25), kullandığı 06 KB 4139 plakalı otomobil ile Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Obası’nda şarampole devrildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Saymak’ın cenazesi, Korgan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 
Yaklaşık iki ay önce göreve başladığı öğrenilen ve bu hafta sonu düğünü olacak olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak, Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 
Cenaze törenine, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, askeri erkanlar, aile ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Son Güncelleme: 05.11.2019 17:43
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