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Uzman çavuş kazada öldü

Ordu'da bu hafta sonu yapılacak olan düğünü için memleketine giden uzman çavuş, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 

Uzman çavuş kazada öldü

Ordu'da bu hafta sonu yapılacak olan düğünü için memleketine giden uzman çavuş, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 

05 Kasım 2019 Salı 15:01
Uzman çavuş kazada öldü

Edinilen bilgilere göre, memleketinde bu hafta sonu düğünü olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak (25), izin alarak görev yaptığı Çorum'dan, Ordu'ya gitmek üzere otomobille yola çıktı. Uzman Çavuş Saymak, 06 KB 4139 plakalı otomobil ile Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Obası'nda şarampole devrildi. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Uzman Çavuş Saymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 
Yaklaşık iki ay önce göreve başladığı öğrenilen Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak'ın bu hafta sonu düğünü olacağı bilgisine ulaşılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. 

(İHA)

Son Güncelleme: 05.11.2019 15:02
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