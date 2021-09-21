Uzm. Psikolog Özlem Peker Çağlar ofis açtı

Gazi Caddesi Amasyalılar İşhanı’ndaki ofisin açılışına, AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay ve davetliler katıldı.

Emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak’ın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Uzman Psikolog Özlem Peker Çağlar, Yetişkin Çocuk ve Ergen Terapisi, Kum Terapisi, Aile Terapisi, Çocuk Testleri, B.D.T, Yetişkin Testleri ve Oyun Terapisi hususlarında hizmet verdiklerini söyledi.

(Uğur GÖRKEM)

