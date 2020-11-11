Uzm. Dr. İnci Özer, Özel Hastane’de göreve başladı

Cildiye (dermatoloji) branşının hastaneleri ve Çorum için önemli bir branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda cildiye bölümü için Çorum’da uzun yıllardır görev yapan, oldukça tanınan ve sevilen Uzm. Dr. İnci Özer’i kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Başhekim Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz 23 farklı branşta, 34 uzman, 5 pratisyen hekim kadrosuyla, 130 yatak kapasitesiyle, 49 yataklı yoğun bakım üniteleriyle ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir sağlık tesisi sunmaktadır” diye konuştu.

Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. İnci Özer de yaptığı açıklamada, Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum ve çevre illerdeki vatandaşlara hizmet vermekten gurur duyacağını belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özer, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

UZM. DR. İNCİ ÖZER KİMDİR?

“1970 yılında Samsun’da doğan Özer, ilk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladı. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden başarıyla mezun oldu. Uzmanlığını Cildiye (Dermatoloji) üzerine yapmaya karar veren İnci Özer, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998 – 2002 yılları içinde Cildiye (Dermatoloji) Araştırma Görevlisi olarak çalışarak uzmanlığını aldı.

1992-1993 yılları arasında Şanlıurfa Viranşehir’de Pratisyen Hekim olarak çalıştı. 2002 – 2005 yılları arasında Samsun’da Cildiye Uzmanı olarak, 2005-2020 yılları arasında da Çorum Devlet Hastanesi ve Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı olarak görev yaptı.

2020 yılı Kasım ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesi’nde Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı olarak göreve başladı.

Alanında oldukça deneyimli ve başarılı olan Özer, Cildiye (Dermatoloji) branşında her türlü muayene, tetkik, işlem ve tedaviyi başarılı bir şekilde yapmakta.

Cilt bakım ve kozmetik işlemleri (botoks, prp, mezoterapi, lazer), cilt mantar hastalıkları, ergenlik sivilceleri (akne), sedef hastalığı (psoriasis),her türlü egzamalar, cilt enfeksiyon hastalıkları, cilt alerjileri (ürtiker) gibi çok sayıdaki teşhis ve tedaviyi başarı ile gerçekleştirmektedir.” (Haber Merkezi)