Uzm. Dr. Cihat Coşkun, artık Özel Hastane'de

İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümünün önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümü için Uzm. Dr. Cihat Coşkun’u kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümünde 3 hekimle hizmet verdiklerini kaydeden Bilgili, “Kadromuzda Uzm. Dr. Ayfer Cerit, Uzm. Dr. Zühal Gülsüm Şimşek ve Uzm. Dr. Cihat Coşkun olmak üzere deneyimli ve alanında uzman hekimlerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz” dedi.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır. Alanlarında uzman, deneyimli ve halkımız tarafından tercih edilen hekim kadromuzla Çorum halkına olduğu kadar çevre il ve ilçelerden gelen hastalarımıza da kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vermekteyiz” diye konuştu.

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Cihat Coşkun ise Çorum Özel Hastanesi’nde hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Coşkun, “Hemşehrilerimin ve halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceğiz” dedi. (Haber Merkezi)