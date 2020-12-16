“Uzlaşma için çaba harcıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı yöneticiler ile birlikte Ekmekçioğulları Metal'de işten çıkarılan işçilerin sorununun çözümü için işçi ve işveren temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonrası işçileri tekrar ziyaret eden Milletvekili Tufan Köse, kendilerinin her zaman çalışandan ve emekten yana olduğunu dile getirerek, uzlaşı için ziyaret gerçekleştirdiklerini, işçi ve işveren taraflarını dinlediklerini belirtti.

Köse, işçilerin işlerine ve haklarına sendikalarıyla birlikte en kısa sürede çözüme kavuşmasını dilediklerini kaydederek, “Bizler doğamız gereği çalışandan ve emekten yanayız” ifadesini kullandı.

Milletvekili Köse, öncelikle işçiler ile görüşerek sorunları dinledi ve bilgi aldı.

İşçiler, “Biz sendikalı olarak çalışmak istiyoruz. On yıldır çalışıyoruz pandemiden dolayı işi yavaşlattığımızı ve bunu fırsat bildiğimizi söylüyorlar. Günde 12 saat çalışıyoruz” dedi.

Milletvekili Köse, işçilerle sohbet ederken kaç yıldır çalıştıklarının bilgisini de aldı. İşçiler, “Ortalama 5 ve 10 senedir çalışıyoruz” şeklinde cevap verdiler.

İşçiler, “İşveren ile anlaşılmış, sendikalı olarak içeri alınmış olsalar şu saat itibari ile geçer herkes tezgahının başında üretim yapar. Biz işimizi istiyoruz. Bizim tek derdimiz işimiz” diye konuştular.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, işçilere “güven ilişkisini sarsacak bir hal ve hareket” yaşanıp yaşanmadığını sorarak bilgi aldı. İşçiler ise böyle bir durumun söz konusu dahi olmadığını söylediler.

İşçi Temsilcisi Birleşik Metal İşçileri Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, “Sendikalı olmak istememizin tek sebebi şu; daha iyi yemek, daha iyi servis, daha iyi ücret, daha iyi iş sağlığı ve güvenliği, daha iyi yıllık izin kullanımı. Bütün sorun burada o yüzden sendikalı olmak istiyoruz. Bu bir grev değil, bir direniş. Biz sadece işten atılmalara, işçinin elinden ekmeğinin alınmasına karşı direnişteyiz. Bizi iş yerine almadılar, işten attılar. Pandemi dolayısıyla fesih yasağı olduğu için performans düşüklüğü sebebiyle bu iş yerinden kimse çıkarılmadı. Sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık. Sonu nereye varırsa varsın biz burada direnmeye devam edeceğiz. Hukuki çerçevede elimizden ne geliyorsa kimseye zarar vermeden, kırıp dağıtmadan direnişimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Milletvekili Köse de “Biz hakim değiliz, sizi veya onları yargılamaya gelmedik. Biz doğamız gereği çalışan ve emekten yanayız. Süreci hep beraber takip edelim” şeklinde konuştu.

İşçi Temsilcisi Ilgan ve işçiler, Milletvekili Köse, İl Başkanı Tahtasız ve beraberindeki partililere ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)