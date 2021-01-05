Üzeyir Yazıcı’nın yeni kitabı

Okumaya, araştırmaya, kendini geliştirmeye daha çok zaman ayırmak için ortopedik engelinden dolayı erken emeklilik hakkından yararlanarak Temmuz/2014’te memuriyetten emekli olan yazar yeni kitabıyla ilgili şunları belirtti:

“Yıllarca, işletim sistemi çöken, açılmayan, düzenli çalışmayan, virüslü binlerce bilgisayara format attım. İnsanların ihtiyacını karşılayacak, işlerini kolaylaştıracak küçük ve orta ölçekli onlarca program yazdım. Bilgisayar ve programcılık üzerine yüzlerce kitap/dergi/makale okudum. Bu alanda elde ettiğim bilgi birikimini paylaşmak için beş adet kitabın okuyucuyla buluşmasına vesile oldum.” (Haber Merkezi)