Üzeyir Yazıcı’nın yeni kitabı
Daha önce bilgisayar ve programlama üzerine üç çeviri ve iki telif kitabı bulunan hemşehrimiz Üzeyir Yazıcı’nın “Kendimi Formatladım” isimli yeni kitabı Çınaraltı Yayınları tarafından yayınlandı.
Güncel 05.01.2021, 23:17
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Okumaya, araştırmaya, kendini geliştirmeye daha çok zaman ayırmak için ortopedik engelinden dolayı erken emeklilik hakkından yararlanarak Temmuz/2014’te memuriyetten emekli olan yazar yeni kitabıyla ilgili şunları belirtti:
“Yıllarca, işletim sistemi çöken, açılmayan, düzenli çalışmayan, virüslü binlerce bilgisayara format attım. İnsanların ihtiyacını karşılayacak, işlerini kolaylaştıracak küçük ve orta ölçekli onlarca program yazdım. Bilgisayar ve programcılık üzerine yüzlerce kitap/dergi/makale okudum. Bu alanda elde ettiğim bilgi birikimini paylaşmak için beş adet kitabın okuyucuyla buluşmasına vesile oldum.” (Haber Merkezi)
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