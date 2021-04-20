Üzerinde taşıdığı kimliğin sahibi koronadan ölünce yakayı ele verdi

İddialara göre, hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Şakir Akbaş, yakalanmamak için Yavuz Akbaş ismiyle sahte kimlik kullanmaya başladı. Yavuz Akbaş’ın Covid 19’a yakalanması nedeniyle karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile Çorum Hayrettin Karaman Karantina yurduna yerleştirilen Şakir Akbaş’ın, Yavuz Akbaş’ın İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılması ve hayatını kaybetmesi üzerine sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Polis tarafından kaldığı Çorum Hayrettin Karaman Karantina Yurdu’ndan alınan ve doktor teşhisi ile Koronavirüs olmadığı öğrenilen Şakir Akbaş “Başkasına ait Kimlik bilgilerini kullanmaktan” hakkında adli işlem yapıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Şakir Akbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

