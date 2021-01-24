Üzen haber az önce geldi

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Çorum’da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan Kıbrıs gazisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Güncel 24.01.2021, 12:07
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Olay 2 gün önce Taşhan Caddesi'nde meydana geldi. Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70), arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Aslan'ı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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