Üzelgün ve Poroy gazetecileri kutladı

Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay üyeleri Atıl Üzelgün ve Hüseyin Poroy, dostları Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, kendisinin şahsında tüm Çorumlu gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar ve başarı dileklerini ilettiler. (Haber Merkezi)

