Üzelgün ve Poroy gazetecileri kutladı
Güncel 09.01.2022, 17:50
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Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay üyeleri Atıl Üzelgün ve Hüseyin Poroy, dostları Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, kendisinin şahsında tüm Çorumlu gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar ve başarı dileklerini ilettiler. (Haber Merkezi)
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