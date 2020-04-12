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Uzaktan eğitimde güvenlik uyarısı

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin eğitimden ve bilgiden yoksun kalmaması için ülkede eğitimin yeni bir boyut kazanarak uzaktan eğitim modeline geçiş yapıldığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm seviyelerdeki eğitimin uzaktan yapılmasına karar vermesiyle birlikte Türkiye'deki uzaktan eğitimin adresinin internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olduğunu dile getirdi.

Uzaktan eğitimde güvenlik uyarısı

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin eğitimden ve bilgiden yoksun kalmaması için ülkede eğitimin yeni bir boyut kazanarak uzaktan eğitim modeline geçiş yapıldığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm seviyelerdeki eğitimin uzaktan yapılmasına karar vermesiyle birlikte Türkiye'deki uzaktan eğitimin adresinin internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olduğunu dile getirdi.

12 Nisan 2020 Pazar 22:34
Uzaktan eğitimde güvenlik uyarısı

Platform sayesinde tüm ders içeriklerine tek yerden erişim sağlanabilmesinin yanı sıra öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini kapsayan portfolyolara da erişim sağlanabildiğinin belirtildiği açıklamada, Sarı, “EBA ' da 8. ve 12. Sınıf seviyeleri için şu an mevcut olan "Canlı Sınıf" uygulaması bütün sınıf seviyelerine yaygınlaştırılıncaya kadar farklı yazılımlar veya platformlar kullanan öğretmenlerimizin şu huşulara dikkat etmelerini önemle belirtmek istiyorum.

Uzaktan eğitim konusunda önceliğiniz her zaman sizler ve öğrencilerimiz için güvenli bir platform olan EBA olmalıdır.

Uzaktan Eğitim Sürecinde, kişisel verilen korunmasının son derece önemli olduğunu asla unutmayın.

Platform ve yazılım uygulamalarına sosyal medya hesapları vasıtası ile giriş yapmayın.

Öğrencilerin kameralarını lisanslı olmayan programlarda kesinlikle açılmaması büyük önem arz etmektedir. Öğretmen kontrolü dışında katılımcıların dosya paylaşımına izin vermeyin. Oturum esnasında yapılan çalışmaları sosyal medyada paylaşılmamalı. Kullanılan video konferans programının güncel ve güvenlik düzeyi yüksek bir program olmasına dikkat edilmelidir. Kameranıza yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik yazılımları kullanılmalı. Ekranınızı ve dosyalarınızı paylaşırken dikkatli olunmalı ve her türlü hesaba ait giriş bilgileri iyi korunmalıdır. Değerli öğretmenlerim bu süreç içerisinde göstermiş olduğunuz azim ve fedakârlıklar çok büyük alkışları hak etmektedir. Sizlerin ve öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken bu hususlara önem vermenizi rica ediyorum. Sizlerin ve öğrencilerimizin zor durumlara düşmemesi ve kişisel güvenliğinizin korunması bizler için çok önemlidir" dedi.(Haber Merkezi)

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