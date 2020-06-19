“Uzaktan eğitimde dijital devrim yaşandı”

Mete, uzaktan eğitime başlandığı gün ile bugün arasında çok mesafe kat ettiklerini, daha iyiye nasıl ulaşırız sorusunu sorarak, geleceği planlamanın önemli olduğunu ifade etti. Canlı ders, uzaktan eğitim, içerik üretme gibi birçok konuda dijital bir devrim yaşandığına dikkat çeken Mete, öğretmenlerin koordinasyonu ve yöneticilerin üstün gayretleri ile daha iyi duruma gelineceğini ifade etti.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete konuşmasında; değişen ortaöğretim yönetmeliği, telafi eğitimleri, 11.sınıflar için DYK kursları ve öğrenciler için yaz tatilinde kodlamadan müziğe, görsel etkinliklere kadar birçok başlıkta faaliyetlerin yer aldığı çalışmalar planladıklarını belirtti.(Haber Merkezi)