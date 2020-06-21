“Uzaktan eğitim başarıyla yürütüldü”

Eğitim-öğretim yılının salgın süreci gölgesinde sona erdiğini kaydeden Aydın, “Dönemin ikinci yarısında yaşanan salgın vakaları tüm dünyaya olduğu gibi ne yazık ki ülkemize de heyula gibi çöktü. Bu süreçte 5 bine yakın vatandaşımızı kaybettik, hala hastanelerde tedavi süreci devam eden çok sayıda hastamız var. Sağlık çalışanlarımız büyük fedakârlıklarda bulundu, öğretmenlerimiz uzaktan eğitim sürecini ciddi bir özveri ile yürüttü, bizler de bu sürece uyum sağlamaya en yüksek düzeyde gayret gösterdik” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31 Ağustos tarihinde telafi eğitimiyle birlikte okulları açacağını kaydeden Aydın, “Umuyoruz ki; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yürütülür” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının başta salgın süreci olmak üzere birçok sorunla tamamlandığını söyleyen Aydın, “16 Mart tarihinde doğru bir kararla okullarda eğitime zorunlu olarak ara verildi. 23 Mart tarihinden itibaren EBA üzerinden canlı ders işlenmesi hizmetini hazırlayarak, dileyen öğretmenlerimizin kullanımına açtı. Uzaktan eğitimi başarıyla yürüten fedakâr öğretmenlerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Tabi şunu da belirtelim ki; uzaktan eğitim kapsamında öğretmenlerimizin canlı ders anlatımı konusunda bir takım sıkıntılar yaşandı. Ülkemizin sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle her öğrencimizde aynı teknik imkânlar mevcut değildir. İnterneti hatta bilgisayarı bulunmayan öğrencilerimiz bulunmaktadır. İnternette sık sık aksamalar yaşanmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler bazen ders anlatamadıkları gibi bazen de sınıf mevcudunun yarısı kadar öğrenci ile ders işlemek zorunda kaldı. Bu da her öğrencinin aynı eğitim imkânına ulaşamamasına ve dolayısıyla eğitimde yeni bir fırsat eşitsizliğine neden oldu” dedi. (Haber Merkezi)