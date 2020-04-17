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Uzaktan eğitim değerlendirildi

Eğitim-Öğretimden sorumlu birim amirleri ile uzaktan eğitimin değerlendirildiği toplantı Milli Eğitim Müdürü Yakup sarı başkanlığında gerçekleştirildi.

Uzaktan eğitim değerlendirildi

Eğitim-Öğretimden sorumlu birim amirleri ile uzaktan eğitimin değerlendirildiği toplantı Milli Eğitim Müdürü Yakup sarı başkanlığında gerçekleştirildi.

17 Nisan 2020 Cuma 21:20
Uzaktan eğitim değerlendirildi

Okul müdürlerinin sürekli takipte bulunarak öğretmenler ile öğrenciler arasında köprü oluşturması arada sorunlar varsa bunları da gidermesi gerektiğini anlatan Sarı, tüm öğrencilerin takip edileceğini ancak özellikle 8 ve 12.sınıf öğrencileri için ayrı çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Gerekli tüm tedbirler alınarak sınav zamanına kadar, yöneltici faaliyetlere hız kesmeden devam edileceğini belirten Yakup Sarı, “Online deneme sınavları hazırlanarak öğrencilerin eksik olan konularını tespit etmesini sağlamak ve sınav stresine yardımcı olmamız gerekiyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün YouTube kanalı aktif kullanılmaya başlandı. Öğretmenlerimizden konu anlatımı, rehberlik, oyun, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri için daha birçok konuda içerik ekleyerek öğrencilerimizin ulaşmasını sağlayacağız. Yaşanan salgın sürecinde özellikle yetim, şehit ve gazi yakını çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Öğretmenlerimizin aktif olarak katılımını sağlayacağımız atölye çalışmalarına önem verilerek, öğrencilerimiz ile olan iletişimini artıracağız” dedi.

Toplantıda ayrıca BİLSEM öğrencilerine bu süreç içerisinde yapılacak faaliyetler, tüm öğrencilerimiz için yaşanan salgından dolayı oluşacak olumsuz duyguların önlenmesi için rehberlik faaliyetlerinin artırılması, özel öğrencilere yönelik özel çalışmaların yapılması konularında fikir alış verişinde bulunularak, genel değerlendirmeler yapıldı. (Haber Merkezi)

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