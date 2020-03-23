Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85796
ALTIN
315.494
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6446
EURO
6.9986

Uzaktan eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından bugün uzaktan eğitim süreci başlayacak. TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanacak eğitimlerde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

Uzaktan eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından bugün uzaktan eğitim süreci başlayacak. TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanacak eğitimlerde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

23 Mart 2020 Pazartesi 00:04
Uzaktan eğitim başlıyor

İlk ders için TRT Ankara Oran stüdyolarında kamera karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çekimler sonrasında yaptığı açıklama ile öğrencilere ekrana davet mesajı verdi. Bütün dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Selçuk, "Eğitim de bu sürecin bir parçası. Evde kalmak durumunda olduğumuz için Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz, 'eğitimi evde nasıl devam ettiririz?' sorusunun cevabını aradık. Zaten geçmişte gelen çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız doğrultusunda TRT ile işbirliği içinde 'uzaktan eğitimi nasıl ortaya koyabiliriz?' diye düşündük. Yüzlerce gönüllü öğretmenimiz, yüzlerce teknisyen bu sürece gönül verdi. Uzaktan eğitimin hayata geçmesi için çaba gösterdiler. Bakanlık olarak temel amacımız okullarda yapılan bir çok faaliyetin elbette tümüyle aynı şekilde evde yapılması değil. Bizim temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamaları" diye konuştu.

Uzun süredir uzaktan eğitim projesine çalıştıklarını kaydeden Selçuk, "İstanbul'da 5 stüdyo, Ankara'da 3 stüdyoda derslerin kayıtları çekiliyor. Ayrıntılı çalışmalar yapılıyor. EBA'nın internet alt yapısında yüzbinlerce video, animasyon, sorular ve ders anlatımları var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin rehberliğinde bunlardan faydalanmaları için her türlü hazırlığımızı yaptık. Bu süreçte bazı zorluklarımız, bazı aksaklıklar olabilir. Çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda internette yapabilen bir ülke yok. Türkiye bu konuda öncülük ediyor. Bir çocuğumuz bir dersi kaçırırsa ya da izlemeyi unutursa bunun tekrar yayını var. Eğer gerekirse internetten de konu tekrarını, soru çözümlerini hayata geçirirler" şeklinde konuştu.

(İHA)

Son Güncelleme: 23.03.2020 00:05
İlgili Haberler
Kamu çalışanlarına esnek mesai geliyor
Kamu çalışanlarına esnek mesai geliyor
Bakan Kurum açıkladı: "Kira alınmayacak"
Bakan Kurum açıkladı: "Kira alınmayacak"
Angela Merkel kendini karantinaya aldı!
Angela Merkel kendini karantinaya aldı!
Bakan Koca: "30 ölü, 1236 vaka"
Bakan Koca: "30 ölü, 1236 vaka"
“İbretlik hikâyeler”
“İbretlik hikâyeler”
Down sendromlu gence destek
Down sendromlu gence destek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim