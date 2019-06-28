Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele

"Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında gerçekleştirilen toplantıda bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak ve toplum bilincinin artırılması amacıyla dünyada olduğu gibi ülkede de 26 Haziran tarihinde, çeşitli etkinlikler yapıldığı ifade edildi.

Uyuşturucu kullanımının, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorun olduğunun belirtildiği toplantıda, uyuşturucu kullanımına bağlı zararların, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret olmadığı, Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirdiği kaydedildi.

Dünyada olduğu gibi ülkede de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının, Çorum’da da en üst düzeyde kararlılıkla ve multidisipliner bir yaklaşımla sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Kurumlar arası iş birliği neticesinde hazırlanan il eylem planlarımızda başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun uyuşturucudan korunmasına yönelik önlemler adeta seferberlik anlayışı ile hızla hayata geçirilmiştir.

Hazırlanan Eylem Planında gerek arzla mücadele gerek taleple mücadele alanında son derece önemli faaliyetler planlanmıştır. Arzla mücadele alanında uyuşturucu ile sokak bazlı mücadele eden Narkotimlerin yaygınlaştırılması ve kolluk kuvvetlerinin güçlendirilmesinden bilişim ve kargo yoluyla uyuşturucu madde satışların engellenmesine kadar yapılacak kapsamlı faaliyetlerle uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi amaçlanmaktadır.

Talebin önlenmesi alanında ise, en önemli hedef kitle gençler olarak belirlenmiştir. Eğitim, uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek noktasındaki en önemli güç olarak görülmektedir. Yeşilay tarafından bilimsel temelli olarak hazırlanan eğitim içerikleri, eğitimin her kademesindeki öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve toplumun her kesimine ulaştırılarak yaygınlaştırılacaktır.

Tedavi ve iyileştirme aşamasında ilimizde hizmete açılan AMATEM faaliyetlerine devam etmektedir. Yeni dönemde tedaviyi takip eden süreçte uzun süreli rehabilitasyon ve sosyal uyumu da içerecek şekilde bütüncül bir hizmet modeli olarak ayaktan danışma ve rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılacaktır” denildi. (Haber Merkezi)