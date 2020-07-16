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Uyuşturucuya iki tutuklama
Çorum’da sokak satıcılarına yönelik Emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güncel 16.07.2020, 19:43
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Ankara’dan Çorum’a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı alan ekipler, harekete geçerek Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şahısların çanta ve araçlarında yapılan aramada 2009 adet uyuşturucu hap ve dijital malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan ikisi tutuklanırken, üçü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(Haber Merkezi)
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