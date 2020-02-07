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Uyuşturucu ticaretinden 11 kişi tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 1 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 11 kişi mahmece tutuklandı, 11 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Uyuşturucu ticaretinden 11 kişi tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 1 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 11 kişi mahmece tutuklandı, 11 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

07 Şubat 2020 Cuma 20:09
Uyuşturucu ticaretinden 11 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için dün Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Ordu ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda ve operasyon esnasında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda paketler halinde, 1 kilo 240 gram bonzai, 16,53 gram esrar maddesi, 11,55 gram skunk maddesi, 16 adet ekstasy hap, 22 adet sentetik ecza hap, 1,42 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 84 adet muhtelif çaplarda mermi, 52 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili Samsun, Ordu, İstanbul ve Çorum illerinde toplam 23 kişi gözaltına alındı. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 23 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 18'i tutuklanma talebiyle, 4'ü ise adli kontrol şartıyla olmak üzere nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Günboyu nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerden Ş.Ç., K.Ç., E.B., Ş.S., M.E.G., R.K., V.K., U.K., O.B., H.C. ve İ.A. mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 11 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Son Güncelleme: 08.02.2020 00:21
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