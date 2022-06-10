Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen narkotik timleri şüpheli bir şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten timler yakalanan şahıs ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldılar. Şahısların üst, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 adet av tüfeği, 68 adet sentetik ecza, 2.23 gr. sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 20 bin 570 lira para, 14,11 gr. metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan birisinin 14 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlenirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca Türk Ceza Kanunun 188. maddesinde yeralan uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.