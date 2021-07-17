Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı

İddialara göre, olay bugün öğle saatlerinde Bahar Caddesi’nde meydana geldi. Elinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi çevredekiler tarafından darp edildi. Daha sonra mahalle sakinlerinden kaçmayı başaran şahıs aynı mahalledeki evine sığındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Darp edilen şahıs bulunamazken, yere saçılan ve uyuşturucu olduğu belirtilen maddeler polis ekibi tarafından toplandı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.