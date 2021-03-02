Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Kente şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum-Ankara kara yolu Yaydiğin Kavşağı'nda durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada satışa hazır 1127 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki beyanlarına göre Alaca ilçesindeki bir evde yapılan aramada da 1130 sentetik ecza bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.