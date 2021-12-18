Uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi, Sungurlu ve Osmancık’ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
28 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar sonucunda 24 kişi adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest, 2 kişi ise tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Aralık-15 Aralık tarihleri arasında il merkezi ile Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
28 şüpheli şahsın yakalandığı operasyonlarda 1.235 adet sentetik ecza, 2 adet exstazi hap, 63,80 gr. sentetik kannobinoid (bonzai), 18,04 gram esrar maddesi, 30 gr Hint Keneviri bitkisi tohumu, 10,68 gr. metamfetamin maddesi, 3 adet çeşitli çap ve markalarda tabanca, 89 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanmak için kullanılan düzenek ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda, 24 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (Haber Merkezi)
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