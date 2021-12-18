Uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

28 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar sonucunda 24 kişi adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest, 2 kişi ise tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Aralık-15 Aralık tarihleri arasında il merkezi ile Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

28 şüpheli şahsın yakalandığı operasyonlarda 1.235 adet sentetik ecza, 2 adet exstazi hap, 63,80 gr. sentetik kannobinoid (bonzai), 18,04 gram esrar maddesi, 30 gr Hint Keneviri bitkisi tohumu, 10,68 gr. metamfetamin maddesi, 3 adet çeşitli çap ve markalarda tabanca, 89 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanmak için kullanılan düzenek ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda, 24 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (Haber Merkezi)

