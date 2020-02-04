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Uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. 

Uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. 

04 Şubat 2020 Salı 14:41
Uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için bu sabah Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Ordu ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda ve operasyon esnasında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda paketler halinde, 1 kilo 240 gram bonzai, 16,53 gram esrar maddesi, 11,55 gram skunk maddesi, 16 adet ecstasy hap, 22 adet sentetik ecza hap, 1,42 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 84 adet muhtelif çaplarda mermi, 52 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili Samsun’da 12, Ordu’da 4, İstanbul’da 4 ve Çorum’da 1 olmak üzere toplam 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

(İHA)

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