Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.693
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5334
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

Uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. 

12 Mayıs 2020 Salı 15:31
Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara’dan Çorum'a özel bir araç ile uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu araç ve şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. D-200 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda 5 adet tek içimlik fişek halinde 15 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap, 50 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen muhtelif hap, 2 adet şırınga ile uyuşturucu içiminde kullanılan 6 m uzunluğunda jelatin ele geçirildi. 
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin soruşturması sürüyor. 

(İHA)

İlgili Haberler
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Tarım ve hayvancılığa destek ve üretim seferberliği zamanı
Tarım ve hayvancılığa destek ve üretim seferberliği zamanı
“Bizim Kedi Kükredi”
“Bizim Kedi Kükredi”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
53 kişi hayatını kaybetti
53 kişi hayatını kaybetti
Mimar Erdem Onur Çiftçi’yi kaybettik
Mimar Erdem Onur Çiftçi’yi kaybettik
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim