Uyuşturucu kullanımı ilkokula kadar indi

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, AGD, İSOMDER, ESDER, ÖĞDER ve CANSUYU il başkanları ile vatandaşların hazır bulunduğu konferans Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Milli görüş kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirilen konferans İHL öğrencisi Lütfullah Avcı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açış konuşmasını yapan AGD Şube Başkanı Mehmet Göle, İslam topraklarının yakılıp yıkıldığı, Siyonist İsrail için bölgenin etnik ve dini parçalara ayrıldığı ve fesat taifesinin nefeslerinin sınırlarda hissedildiği günlerin yaşandığını belirterek, Müslümanların her zaman galip geleceğini ancak bu zaferin İslam ahlakını kuşanmış, bedenen ve ruhen sağlıklı, imanlı gençlerle kazanılabileceğini ifade etti.

Araştırmaların ateizm, deizm ve agnostisizme karşı bir yöneliş olduğunu anlatan Göle, çocukların anne ve babalarına benzemediğini, İslamı bilmediklerini, insanların okumadığını, İslam hakkında internet ve TV’den duyulanlarla bilgi sahibi olunduğunu vurguladı. Mutluluğu, huzuru ve sevgiyi bulamayanların bu ruhsal ihtiyaçlarını uyuşturucuda aradığını ifade eden Göle, uyuşturucu kullanımında ise yaş sınırının ilkokula kadar indiğini söyledi.

Boşanmaların rekor kırdığını aile mefhumunun yok edildiğini kaydeden Mehmet Göle, acilen manevi kalkınma çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu, bunun da istikbalin, manevi yapının ve aile yapısının güçlendirilmesinden geçtiğini vurguladı.

Bilal Ay ise konuşmasında uyuşturucu dendiğinde akla ilk olarak madde bağımlılığının geldiğini belirterek bunun dışında telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı ve dizi bağımlılığı da bulunduğunu kaydetti. Telefon bağımlılığının da uyuşturucu gibi gelecek nesillere zarar verdiğini anlatan Ay, çocukların beyin yapısının 3 yaşına kadar geliştiğini bundan sonra da muhakemesinin gelişmeye başladığını, küçük yaşta telefona alışan çocukların muhakeme yeteneğinin gelişemediğini ve çabuk kandırıldıklarını dile getirdi.

Uyuşturucuya “Bir kereden bir şey olmaz denilerek” alıştırıldığının altını çizen Bilal Ay, uyuşturucunun bir kere kullanıldığında bağımlılık yaptığını, 10 gün kullanıldığında ise geri düzelmeyecek hasarlara neden olduğunu ifade etti. Ay, İstanbul’da 500 bin kişinin uyuşturucu kullandığını ifade ederek her 40 kişiden birinin buna bulaştığını anlattı.

Toplumun değerlerinden giderek uzaklaştığını dile getiren Bilal Ay, şans oyunları adı altında kumar oynandığını ve bu kumarın %60’ını 18-25 yaş arası gençlerin oynadığını söyledi.(Erkan BAYATLI)