Uyuşturucu ile mücadelede farkındalık artırılacak

Projenin açılış toplantısının kendi başkanlığında, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, dernek yönetim kurulu üyeleri Oğuz Pehlivanlı, Mesut Berberoğlu, proje danışmanı Mustafa Çınar’ın da katılımı ile gerçekleştirildiğini belirten Gedik, proje ile, yurdumuzda millî ve manevî değerlerimiz, ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş ve ekran bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ta “Hayata Bağlan” adlı projenin Çorum’da bu alanda ki farkındalığı artırmaya büyük katkılarının olacağını, bağımlılık ve uyuşturucu madde kullanımı ile mücadelede elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe düzeyinin her geçen gün arttığını, uzmanların konuyu çok boyutlu ele alan politika teklifleri üzerinde çalıştığını belirtti.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak; “Uygulanacak politikanın, önleme, tedavi, rehabilitasyon, zarar azaltma, tedarik kontrolü, cezai yargılama gibi farklı aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamaların her birinde uygulanacak strateji ve uygulamalar konusunda çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Bağımlılık ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik politikalarda ön plana çıkan yaklaşım, konunun daha çok bir halk sağlığı sorunu olduğu şeklindedir. Tedavi olanakları toplumun her kesimi için mümkün ve erişilebilir kılınmalı ve bu bağlamda toplumun düşük gelir düzeyindeki katmanları tedavi imkanlarına erişebilmeli, çocuklar ve gençlerin sosyal uyum ve sosyal becerilerinin gelişimine odaklanılmalıdır. Riskli davranışlara çocukların ve gençlerin karışma nedenlerini anlamak ve bu riskleri azaltan ortamların ve müdahalelerin geliştirilmesi düşük maliyetli bir politika seçeneğidir. Bağımlılık ve uyuşturucu madde kullanımı ile mücadelede en önemli ayaklardan birini okullar oluşturmaktadır. Okullarda yapılacak eğitim ve etkinlik programlarıyla farkındalık ve koruma düzeyi artırabilmektedir dedi.

(Haber Merkezi)