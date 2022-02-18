“Uyuşturucu bağımlılığı mücadelesi ateşinin fitilini Çorum’dan yakalım”

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin tüm dünyanın müşterek sorunu olduğunu belirten Şeherli, bu konuda Çorum’da geniş katılımlı bir çalıştay yapmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bağımlılığın bir maddenin amacı dışında ve o maddeye karşı gelişen tolerans sonucu, gittikçe artan miktarlarda alınması, kişinin yaşamında sorunlara neden olmasına rağmen kullanımının sürdürülmesi ve madde alımı azaltıldığında ya da bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ile devam eden bir tablo olduğunu hatırlatan Şeherli; “Diğer bir ifade ile bağımlılık; en genel anlamıyla kişinin kullandığı bir nesne veya bir eylem üzerinde kontrolü kaybetmesi ve onsuz yaşam sürememeye başlaması olarak tanımlanabilir. Bireyleri fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal açıdan ciddi şekilde etkileyen bir problem olan bağımlılık aynı zamanda toplum için en büyük tehditlerden birisidir” dedi.

Uyuşturucu maddelerin sakinleştirici ve uyarıcı etkileri olan, kişide kullanıma bağlı olarak daha fazla kullanma isteği uyandıran ve alınmadığında yoksunluk belirtileri gösteren madde olduğunu dile getiren Fahrettin Şeherli, uyuşturucu bağımlılığının ise yasal veya yasadışı bir maddenin yol açtığı tüm olumsuzluklara rağmen kullanılmaya devam edilmesi olduğunu dile getirdi.

Uyuşturucu bağımlılığının önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Şeherli yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı üretim tüketim, arz-talep ilişkileri birlikte düşünüldüğünde küresel nitelikte bir sorundur. Diğer bir ifade ile uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı dünyanın müşterek sorunudur. Biz Saadet Partisi olarak toplumun her kesiminden ve her bireyinden kendimizi sorumlu hissetmemiz hasebiyle yetkililerin bu konuda gerekli önlemleri almasını istiyoruz.

Kimliklerimizi bir kenara bırakarak siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve tüm kesimlerin bir araya geleceği siyasi gösterişten uzak sadece gelecek için bir adım atması amacı ile bir organizasyon düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu fitilin ateşi Çorum dan atılarak tüm ülkeyi sarmalı ve geleceğimiz olan gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınlarına umut olmalıyız. Unutulmamalıdır ki bizim bu dünyada bırakacağımız mirasımız mülk ve para değil çocuklarımızdır. Önümüzdeki Mart ayı itibariyle konuyla alakalı Çorum da destek vereceklerine inandığımız bütün siyasi partiler ve STK lar ile birlikte konunun gündemde tutulması için bir çalıştay projesi hazırlayacağız”

(Volkan SINAYUÇ)

