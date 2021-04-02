“Uyum içinde çalışarak Çorum’a hizmet edeceğiz”

İl Genel Meclisi’nin önceki gün düzenlenen Nisan ayı ilk toplantısında Osman Günay ile birlikte başkanlık yarışına giren ve 1 oy farkla başkanlığa seçilen Mehmet Bektaş ilk mesajını verdi. Nisan ayı ikinci toplantısında renk ayrımı yapmadan güzel hizmetler yapacaklarını söyleyen Bektaş, var güçleri ile Çorum’a hizmet edeceklerini bildirdi.

Toplantının başında AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı grubu adına yeni başkan Mehmet Bektaş’a çiçek verdi. Toplantıda ayrıca iki yıl başkanlık yapan Osman Günay’a da yeni başkan Mehmet Bektaş tarafından hizmetleri için plaket verildi. Bektaş Osman Günay’ın mütevazi bir kişiliği ve iyi niyetli tavrı ile her zaman örnek olduğunu belirterek, kendisine oy veren, vermeyen bütün meclis üyelerine teşekkür etti.

İl Genel Meclisi üyeleri olarak iki yılı geride bıraktıklarını belirten Bektaş, bunun bir bayrak yarışı olduğunu, Osman Günay’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini ve bundan sonra çıtayı daha yükseğe taşımaya çalışacaklarını anlattı.

Makamların geçici olduğunu belirten Bektaş; “Çorum'a hizmetin asıl gaye olduğu İl Genel Meclisi’nde bir başkanlık seçimini daha geride bıraktık. Öncelikle bayrağı devraldığım, mütevazı kişiliği ve iyi niyetli tavrı ile her daim örnek bir insan olan kıymetli Osman Günay başkanıma ve şahsıma oy versin ya da vermesin tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şahsım da her meclisi üyesi arkadaşım gibi makamların geçici olduğuna inanmaktadır. Bugün bensem yarın bir başkasının görevi devrelacağını biliyorum.

Meclise ilk geldiğim gün söylediğim gibi önemli olan renk ayrımı yapmadan güzel hizmetler yapmaktır. Bunun için Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, Yunus Emre'nin söylediği gibi Yaradılanı yaradandan ötürü hoş görüp sevmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi yarın da uyum içinde çalışıp var gücümüzle Çorum'a hizmet edeceğiz. Bu hususta inancım tamdır. Sevgi ve muhabbetle” şeklinde konuştu.

BEKTAŞ’A KUTLAMA GÜNAY’A TEŞEKKÜR

Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ve İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin da birer konuşma yaparak eski başkan Osman Günay’a 2 yıllık süreç içerisinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Nalçacı, Bek, Aşık ve Şahin ayrıca yeni başkan Mehmet Bektaş’ın da Günay gibi hak ve adaletle yönetim göstereceğine inandıklarını ifade ederek görevinde başarı dileklerini sundu.

(Volkan SINAYUÇ)