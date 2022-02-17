Üyüklüler’den yardım

Çorum Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi, son günlerde yaşanan olumsuz hava şartları üzerine sınırımızın hemen yanı başında çadırlarda yaşayan ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlatmıştı. Çorum Merkez Üyük Köyü camii cemaati ve köy halkı da başlatılan yardım kampanyasına duyarsız kalmadı.

Üyük Köyü Camii imam hatibi Mustafa Yıldırım, Köy Muhtarı Ali Yalvaç ve köy halkının destekleriyle toplanan 3 bin 200 TL Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’ne teslim edildi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer ile TDV Çorum Şubesi yetkilileri kampanyanın yürütülmesinde ve duyurulmasında, katkı sunan din gönüllüsü hocalara ve her daim yürütülen hayri hizmetlerde adeta birbirleri ile yarışan merkeze bağlı Üyük Köyü sakinlerine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

