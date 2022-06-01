Üyük Köyü’nde şükür ve yağmur duası yapıldı

Öğle namazı öncesi camide vatandaşlara vaazü nasihatta bulunan İl Müftüsü Muharrem Biçer, namaz sonrası 7'den 77'ye herkesin toplandığı köy meydanında yağmur ve şükür duası yaptı.

Dua sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.



(Bülent USLU)

