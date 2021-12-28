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Uysal Öztürk, yılbaşı akşamı Hünkar Cafe’de
Fantezi ve arabesk müziğin popüler sanatçısı, bestekâr Uysal Öztürk, yılbaşı akşamı Hünkar Cafe’de sevenleri ile buluşacak.
Güncel 28.12.2021, 23:20
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Erdal Altuntaş’ın sahibi olduğu Hünkar Cafe’de, herkes yiyip-içip eğlenebilsin diye menü fiyatı konulmadığı belirtilerek, piyanist-şantör Serkan Özen’in eşliğinde, Ankara ve İstanbul sahnelerinin güçlü sesi Uysal Öztürk’ün hemşehrileriyle buluşacağı bildirildi.
Bahçelievler Şenyurt 15. Sokak’ta bulunan Hünkar Cafe’den rezervasyon için 0.533.574 34 27 ve 0.552.367 39 68 numaralı telefonlar aranabilecek.
(Aliye ÖNCEL)
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