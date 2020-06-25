Uysal Bekar’a geçmiş olsun ziyareti

Uysal Bekar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde parti yöneticilerinden Utku Ulaş Taşar ile birlikte Uysal Bekar’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bekar ailesi ise yakın ilgisinden dolayı Tahtasız ve Taşar’a teşekkür etti.

Tahtasız, Bekar’ın kısa zaman içinde sağlığına kavuşmasını dileyerek, acil şifalar temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)