Uysal Bekar’a geçmiş olsun ziyareti
CHP önceki dönem İl Yöneticisi Uysal Bekar, geçirdiği kalp krizi sonucu Özel Elitpark Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Güncel 25.06.2020, 13:20
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Uysal Bekar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde parti yöneticilerinden Utku Ulaş Taşar ile birlikte Uysal Bekar’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bekar ailesi ise yakın ilgisinden dolayı Tahtasız ve Taşar’a teşekkür etti.
Tahtasız, Bekar’ın kısa zaman içinde sağlığına kavuşmasını dileyerek, acil şifalar temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)
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