Uykuda yakalandı! Balkonunda mahsur kaldı

Yangına uykuda yakalanan ve balkonunda mahsur kalan bir vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Sakarya 13. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir apartmanın ikinci katında yer alan bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde uyuyan Halil Gökçe, yoğun duman nedeniyle uyandı. Daha sonra balkona sığınan genç adamın yardımına itfaiye koştu. Balkonda mahsur kalan adamı itfaiye merdivenle kurtardı.

Balkondan kurtarılan talihsiz adama sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra genç adam tedbir amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.