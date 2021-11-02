Uyarılar işe yaradı vaka sayısı düşüşe geçti

Çorum’da geçtiğimiz hafta 496,11 olan vaka sayısı 16-22 Ekim arasındaki bir haftalık süreçte 100 puanlık bir düşüş göstererek 393,68 oldu. Eylül ayı itibariyle yükseliş trendine giren vaka sayılarında uzun bir aradan sonra ilk kez düşüş yaşandı. Bu verilere göre günlük ortalama vaka sayısı tekrardan 300 seviyelerine geriledi.

VALİ ÇİFTÇİ UYARMIŞTI!

Ekim ayının ilk haftasında Çorum vaka sayısı en çok artan 10 ilden biri olmuştu. Vali Mustafa Çiftçi bunun üzerine yaptığı açıklamada vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarmıştı. Uyarıların ve artan denetimlerin ardından vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına daha önem verdikleri gözlemlendi.

