“Üstgeçit yapılması için gereken ne ise yaparız”

Dün gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda CHP’li Tuncay Yılmaz’ın İYC Kavşağı’na üstgeçit yapılmalı şeklindeki talebine yanıt veren Aşgın, “İlim Yayma Kavşağı’nda mutlaka bir önlem alınması lazım. Gerek geçmiş dönem ve gerek şu anki milletvekillerimiz, valiliğimiz ve belediye başkanlığımız buranın çözümü noktasında çalışmalar yapıyoruz. En temel çözüm çevreyolunu şehrin dışına taşımak. Olması gereken bu. Hiç değilse merkezde bu tür kazalara sebebiyet veremeyecek şekilde bir takım önlemlerin alınması lazım. Üstgeçitle ilgili olarak son bir hafta içerisinde milletvekilimiz ve valimizle istişarede bulunduk. Karayollarıyla görüşmeler yapıldı. Özellikle Aksemşeddin Caddesi ve yeni İskilip Caddesi’nin birleştiği noktada farklı düzeyde kavşak olarak ihalesi ve yer teslimi yapıldı. Firma 6 veya 7 ay içerisinde bitireceğini söylüyor. Hemen onun yanında çok aktif olmayan bir üst geçit var. Zaten orada üstgeçide ihtiyaç kalmamış olacak. Oradaki üstgeçidin bir an önce İlim Yayma Kavşağı’na taşınması için bizim belediye olarak ta destekleyeceğimiz konusunda görüşmeler yaptık. Hem valimiz hem milletvekillerimizle bu konuyu takip ediyoruz. Maddi manevi ne gerekiyorsa biz elimizi taşın altından çekmeyiz, gerekeni yaparız. Bilindiği gibi odası Karayollarına ait bir yer, bizim bir tek canımız her şeyin ötesinde belediye olarak elimizden geleni yaparız” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

