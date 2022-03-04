Usta sanatçı Akrep Nalan hayatını kaybetti
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, evinde ölü bulundu. Açın'ın ölüm haberinin ardından konuşan hayat arkadaşı Alişan Çiçek, "Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdi. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim" dedi.
Güncel 04.03.2022, 13:40
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Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca rolüyle hafızalara kazınan ve Akrep Nalan olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayatını kaybetti.Bakıcısının Akrep Nalan'ı hareketsiz bir şekilde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Akrep Nalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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