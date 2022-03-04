Usta sanatçı Akrep Nalan hayatını kaybetti

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca rolüyle hafızalara kazınan ve Akrep Nalan olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayatını kaybetti.Bakıcısının Akrep Nalan'ı hareketsiz bir şekilde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Akrep Nalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.