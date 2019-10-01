Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 28°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
104214
ALTIN
269.077
DOLAR
5.6900
STERLİN
6.9931
EURO
6.2062

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

01 Ekim 2019 Salı 14:56
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

(AA)

İlgili Haberler
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Elektriğe yüzde 14,9 zam
İl Genel Meclisi bugün toplanacak
İl Genel Meclisi bugün toplanacak
Lisenin 55 yıllık mezunları özlem giderdi
Lisenin 55 yıllık mezunları özlem giderdi
“Emniyet kemeri tokası kontrolleri artmalı”
“Emniyet kemeri tokası kontrolleri artmalı”
Karış karış Oğuzları gezdiler
Karış karış Oğuzları gezdiler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim