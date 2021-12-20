Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti

John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş gibi karakterleri seslendiren Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

Sezai Aydın'ın eşi Fatma Çiğdem Aydın, geçtiğimiz Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.