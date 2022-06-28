Usta oyuncu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kalbi durarak hastaneye kaldırıldı

Cüneyt Arkın'ın vefatına ilişkin Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının kalbinin durması nedeniyle hastaneye geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."