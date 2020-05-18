“Usta öğreticilerin yaşadığı mağduriyet giderilsin”

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına yazılı bir açıklama yapan Dernek Sözcüsü Kansu Çelik usta öğreticilerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi.

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak sorunları birebir yaşadıklarını ifade eden Kansu Çelik, “Derneğimizin içerisinde bulunan çok değerli hocalarımızın ve tüm Türkiye’de yaklaşık 90 bin usta öğreticinin yanında olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz. Onlar haklarına kavuşana kadar mücadelelerine omuz vermekten gurur duyacağız. Her öğretmen kutsaldır hiç birinin diğerinden farkı yoktur. Kimisi bilimi öğretir bizlere, kimisi kültürümüzü öğretir, kimisi sporu. Ama hepsi öğretmendir. Usta öğretici hocalarımızın dersleri biraz daha ağır sorumlulukları vardır ve daha da fazladır.

Çünkü onlar çocuklarımıza kültürümüzün varlığını ve sporun güzelliğini hatırlatır. Halaylarda tutuşuruz el ele. Omuz omuza veririz. Hem de hiç tanımadan yanımızdakini, hiç tanımadan tutulan eller söyler her şeyi, hiç tanımadan bakışan gözler anlatır mutluluğu. Eline alıp nakışı ilmek ilmek işlemeye başladığında ortaya çıkar usta öğretici emeği. Ya da bir sazı, gitarı, kemanı alıp çalmaya başlayınca dökülür ağzımızdan onca türkü ve şarkılar.

Bir boş kağıda hayallerini çizerken, çizdiklerini renklendirirken başımızda durandır, hayallerimizi çizdirip renklendirendir usta öğreticiler. O yüzden onların hakkı yenilmez, azaltılmaz. Tam tersi onların hakkı sonuna kadar verilir. Bizlerde bu hak arayışlarında usta öğreticilerimizin yanında, onların seslerine bir nebze ses olacağımızı söylemekten gurur duyuyoruz. Bu vesileyle binlerce usta öğreticilerimizin özlük, sosyal, tazminat haklarını, statülerini, tatillerde ücretsiz değil, ücretlerinin ödenmesini istiyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)