Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101983
ALTIN
383.312
DOLAR
6.8713
STERLİN
8.3892
EURO
7.4919
Çorum'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
Normalleşme yanlış anlaşıldı!
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!
Müftü yardımcısı konser verdi
Müftü yardımcısı konser verdi

“Usta öğreticilerin yaşadığı mağduriyet giderilsin”

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, usta öğreticileri de mağdur etti. Korona virüsü salgını nedeniyle okulların kapatılmasında en çok mağduriyeti yaşayanların arasında usta öğreticileri de yer aldı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:20
40 Okunma
“Usta öğreticilerin yaşadığı mağduriyet giderilsin”

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına yazılı bir açıklama yapan Dernek Sözcüsü Kansu Çelik usta öğreticilerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi.

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak sorunları birebir yaşadıklarını ifade eden Kansu Çelik, “Derneğimizin içerisinde bulunan çok değerli hocalarımızın ve tüm Türkiye’de yaklaşık 90 bin usta öğreticinin yanında olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz. Onlar haklarına kavuşana kadar mücadelelerine omuz vermekten gurur duyacağız. Her öğretmen kutsaldır hiç birinin diğerinden farkı yoktur. Kimisi bilimi öğretir bizlere, kimisi kültürümüzü öğretir, kimisi sporu. Ama hepsi öğretmendir. Usta öğretici hocalarımızın dersleri biraz daha ağır sorumlulukları vardır ve daha da fazladır.

Çünkü onlar çocuklarımıza kültürümüzün varlığını ve sporun güzelliğini hatırlatır. Halaylarda tutuşuruz el ele. Omuz omuza veririz. Hem de hiç tanımadan yanımızdakini, hiç tanımadan tutulan eller söyler her şeyi, hiç tanımadan bakışan gözler anlatır mutluluğu. Eline alıp nakışı ilmek ilmek işlemeye başladığında ortaya çıkar usta öğretici emeği. Ya da bir sazı, gitarı, kemanı alıp çalmaya başlayınca dökülür ağzımızdan onca türkü ve şarkılar.

Bir boş kağıda hayallerini çizerken, çizdiklerini renklendirirken başımızda durandır, hayallerimizi çizdirip renklendirendir usta öğreticiler. O yüzden onların hakkı yenilmez, azaltılmaz. Tam tersi onların hakkı sonuna kadar verilir. Bizlerde bu hak arayışlarında usta öğreticilerimizin yanında, onların seslerine bir nebze ses olacağımızı söylemekten gurur duyuyoruz. Bu vesileyle binlerce usta öğreticilerimizin özlük, sosyal, tazminat haklarını, statülerini, tatillerde ücretsiz değil, ücretlerinin ödenmesini istiyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
BU GECE KADİR GECESİ
BU GECE KADİR GECESİ
Bağımsızlık destanına ilk mürekkebin 101.yılı
Bağımsızlık destanına ilk mürekkebin 101.yılı
Tartıştığı genci vuran 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
Tartıştığı genci vuran 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
Çorum TSO’dan 19 Mayıs kutlaması
Çorum TSO’dan 19 Mayıs kutlaması
“19 Mayıs, Cumhuriyet’in temeli, özüdür”
“19 Mayıs, Cumhuriyet’in temeli, özüdür”
“19 Mayıs, geleceğe doğru atılan ilk adım”
“19 Mayıs, geleceğe doğru atılan ilk adım”

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim