Usta öğreticiler dert küpü

Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Emine Özten Usta Öğreticiler olarak Mart ayından beri işsiz olduklarını ve zor günler geçirdiklerini dile getirerek sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Usta Öğreticilik yapan tüm hocalarımızın branşlarını kendilerine meslek edindiklerini, bu durumda ailelerin geçimlerini bu meslekle sağladıklarını, hiçbir sosyal haklarının olmadığını belirten Özten, pandemi desteğinden de yararlanamadıklarını ifade etti.

Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Emine Özten konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi.

“Oysaki yaptığımız iş bizim geçmişten geleceğe aktardığımız kültürümüzdür. Branşlarımız arasında unutulmaya yüz tutmuş birçok meslek dalları vardır. Bizler kendimizi Kültür Elçisi olarak adlandırıyoruz. Çünkü geçmişi geleceğe bağlayan köprü biz Usta Öğreticileriz. Ne yazık ki, ne işçi, ne memur, hiçbir statümüz bulunmamaktadır. Kadrosuz Usta Öğreticiler, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde kısmi zamanlı olarak ek ders ücreti karşılığı (Haftalık en fazla 40 saat, saat ücreti 15,20 TL, net ele geçen 12 TL olmakla beraber Usta Öğreticilerin bir çoğuna haftalık 15 ile 30 saat arasında ders kısıtlaması yapılmaktadır) çalışan ücretli öğretmenlerdir.

Şu anda yaklaşık 58.000 kişi olan usta öğreticiler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kendi alanları ile ilgili bütün sorumlulukları yerine getirmekte olup, ancak; Devlet Memurlarına verilen haklardan yararlanamamaktadır.

Usta Öğreticiler görev alacakları kursun öğretim programında belirtilen şartlara göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu olabilmektedir. Usta öğreticilerin haftalık ders saatleri Halk Eğitim Merkezlerinin imkanları çerçevesinde belirlenmekte olduğundan elde edilen ücretler geçim standartlarının çok altında kalmaktadır. Usta öğreticilerin SGK Primleri düşük olduğundan; gün sayıları primlerinin 67,65’e bölünmesi ile elde edilen rakam olmaktadır. Haftalık 30 saat ders okutan bir usta öğreticinin aylık SGK prim günü 27 veya 28 gün olmaktadır. Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan kadrosuz usta öğreticilerin sigorta priminden işsizlik sigortası kesilmediği için kursları bittiğinde işsizlik maaşından yararlanamamaktadır. Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre usta öğreticiler 1 yılda 11 aydan fazla çalışamadıkları için kıdem tazminatından yararlanamamaktadır.

Usta öğreticilere ödenen ücretlerin Destekleme ve yetiştirme kurslarında olduğu gibi ders saati ücretlerinin iki katı şeklinde ödenmesi, Kadrolu Öğretmenlere ve Kadrolu Usta Öğreticilere verilen özlük haklarından yararlandırılmaları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Kadrosuz Usta Öğreticilerin SGK Prim gün sayılarının arttırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak 30 saat ders okutan bir usta öğreticinin aylık 30 gün SGK primi yatırılmasının sağlanması, Usta Öğreticilerin de işsizlik sigorta primine dahil edilerek işsiz kaldıklarında işsizlik maaşından ve kıdem tazminatından yararlanabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticileri olarak usta öğreticilerin yukarıda sayılan sorunlarının giderilerek özlük haklarının iyileştirilmesi talep ediyoruz.” (Haber Merkezi)