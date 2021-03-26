“Usta öğreticiler 1 yıldır işsiz”

Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve aynı zamanda Meslek Eğitimcileri ve Ustaöğreticiler Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Emine Özten’i ziyaret etti.

Ziyarette, yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi veren Özten, pandemi döneminde bir yıldır işsiz olduklarını belirterek, “Pandemi bizi de vurdu” dedi. Usta öğreticilerin sorunlarını ve kadınların yaşamak için nasıl mücadele verdiğini de kaydeden Özten, sivil toplum kuruluşu olarak ayakta kalmanın zorlukları hakkında bilgi verdi.

Bayrakdar’a ziyaretinde Merkez İlçe Secim ve Hukuki İşler Başkanı Hülya Kaşıkçı, Kadın Kolları Başkanı Yardımcısı Melek Çolak ve Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Şeyma Derin eşlik etti. (Haber Merkezi)

